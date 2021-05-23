Ари, покинувший "Краснодар" в связи с истечением срока действия контракта, заявил, что хочет продолжить карьеру в России. При этом ему уже поступило предложение из Бразилии. Российские клубы пока не предлагали контракт, сообщил футболист.
"Есть клубы, с которыми мы общались. Из Бразилии пришло даже уже конкретное предложение. В России таких пока нет, поэтому не хочу называть команды, с которыми общались. Но я уже говорил, что Россия – мой основной вариант. Я хочу играть здесь еще два-три года. Потом можно будет вернуться в Бразилию", - сказал Ари.
Нападающий добавил, что в Бразилии ему предлагает контракт "Форталеза". Ари сообщил, что обсудил с этим клубом условия, но пока не принял окончательное решение по поводу своего будущего.
Источник: РБ Спорт
Ари: хочу играть в России еще два-три года. Потом можно будет вернуться в Бразилию
Бывший форвард "Краснодара" Ари рассказал о том, что ему поступило предложение от бразильского клуба.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!