Салихова раскритиковала Виторию за то, что он ушел из европейского футбола и отправился работать в Саудовскую Аравию. По ее словам, в арабские чемпионаты едут исключительно за деньгами.
"Руй Витория ушел из европейского футбола в 2017 году, выбрав комфортные экономические условия для себя и отсутствие конкуренции, медленные скорости. Лично для меня арабские чемпионаты — это как кладбище для кораблей. Туда едут только за деньгами, доигрывать как игроки, так и тренеры. Исключением могут быть молодые тренеры, которым нужен хоть какой опыт. В России как минимум пять клубов, претендующих на самые высокие позиции. В Саудовской Аравии такой конкуренции нет, чемпионат там очень специфичный. Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что этот тренер подходит "Спартаку", - сказала Салихова.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Спартак" вскоре назначит Виторию на пост главного тренера команды. Этот специалист известен по работе в Португалии. В частности, он возглавлял "Бенфику".
Отметим, что Зарема Салихова ранее покинула совет директоров "Спартака". Впоследствии она объяснила свое решение в общении с прессой.
Источник: Телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова
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Зарема Салихова объяснила, почему недовольна приглашением Витории в "Спартак"
Супруга президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова объяснила свое недовольство приглашением португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды.
Фото: РИА Новости
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