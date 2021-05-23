Также в топ-3 Ларссона вошли партнер по "Спартаку", форвард Александр Соболев и хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа.
Отмечается, что также Азмун вошел в первую тройку у защитника "Спартака" Самуэля Жиго и полузащитника "красно-белых" Алекса Крала. Жиго отвел Азмуну третье место в своем рейтинге. При этом на первое место он поставил Ларссона, на второе - Соболева. Крал поставил Азмуна на второе место, а Ларссона на третье. Лучшим игроком РПЛ в сезоне-2020/21, по его мнению, стал Нобоа.
Капитан "Спартака" Георгий Джикия отвел первое место Соболеву, второе - Ларссону, третье - Азмуну. Соболев поставил на первое место Джикию. На втором месте у него вратарь "Спартака" Александр Максименко, на третьем - Ларссон.
Источник: Спорт-Экспресс
Ларссон признал футболиста "Зенита" лучшим игроком РПЛ в сезоне-2020/21
Форвард "Спартака" Джордан Ларссон в опросе, проводимом для определения лучшего игрока чемпионата России, поставил на первое место нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!