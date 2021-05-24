Салихова: у "Спартака" нет стратегии развития

— У любого руководителя есть 100 дней, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Спустя этот период оцениваешь первые результаты. К сожалению, нынешний спортивный директор клуба [Дмитрий Попов], равно как и бывший генеральный (Шамиль Газизов), так и не представили спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах, — цитирует Салихову "СЭ".
Напомним, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна вышла из совета директоров клуба, так как не была довольна выбором нового главного тренера. Им должен стать Руй Витория.
Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Весной этого года функционер вернулся в "Уфу", где занял аналогичную должность генерального директора.
Дмитрий Попов стал спортивным директором клуба в ноябре прошлого года.
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Фото: Чемпионат
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