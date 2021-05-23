Салихова заявила, что хотела бы видеть на посту наставника "Спартака" действующего тренера из ведущего европейского чемпионата. Также она затронула тему вероятного назначения португальца Руя Витории на должность главного тренера "красно-белых". По ее словам, Витория ставит Россию в один ряд с Саудовской Аравией. Напомним, что ранее португальский специалист работал в Саудовской Аравии, он возглавлял "Ан-Наср" в 2019-2020 годах.
"Я предпочитаю действующих тренеров из Европы, из Италии или Франции, которые привыкли работать в стрессе и не выпадали из футбольной жизни, которые выбирают карьеру, а не арабские или китайские деньги. Для "Спартака" в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями, который через "Спартак" стремится попасть в мировую футбольную элиту, а не ставит Россию в один ряд с Саудовской Аравией", - сказала Салихова.
Источник: Спорт-Экспресс
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Салихова: для "Спартака" в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями
Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова сообщила о том, каких кандидатов на должность наставника "красно-белых" готова была рассмотреть.
Фото: Getty Images
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