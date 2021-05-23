Салихова: для "Спартака" в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями

Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова сообщила о том, каких кандидатов на должность наставника "красно-белых" готова была рассмотреть.
Фото: Getty Images
Салихова заявила, что хотела бы видеть на посту наставника "Спартака" действующего тренера из ведущего европейского чемпионата. Также она затронула тему вероятного назначения португальца Руя Витории на должность главного тренера "красно-белых". По ее словам, Витория ставит Россию в один ряд с Саудовской Аравией. Напомним, что ранее португальский специалист работал в Саудовской Аравии, он возглавлял "Ан-Наср" в 2019-2020 годах.

"Я предпочитаю действующих тренеров из Европы, из Италии или Франции, которые привыкли работать в стрессе и не выпадали из футбольной жизни, которые выбирают карьеру, а не арабские или китайские деньги. Для "Спартака" в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями, который через "Спартак" стремится попасть в мировую футбольную элиту, а не ставит Россию в один ряд с Саудовской Аравией", - сказала Салихова.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Салихова Спартак
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