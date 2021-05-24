— Никола на спаде, так что сейчас это 25-30 миллионов. Показатель для всех европейских грандов — это выступление в еврокубках и на международных турнирах. В еврокубках Влашич, как и ЦСКА, как и все российские клубы, себя не проявил. Чтобы стать футболистом категории 50-60, Влашичу нужно ярко показать себя на Евро, — цитирует Дюкова Metaratings.
23-летний Влашич стал игроком ЦСКА летом 2018 года, перейдя в клуб на правах аренды из английского "Эвертона". Через год москвичи выкупили контракт хорвата за 15 млн евро.
За это время Влашич сыграл в красно-синей футболке 103 матча, в которых забил 33 гола и отдал 20 голевых передач. Контракт полузащитника истекает летом 2024 года, Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.
На чемпионате Европы сборная Хорватии сыграет Англией, Чехией и Шотландией.
Бывший шеф-скаут ЦСКА назвал текущую цену Влашича
Бывший руководитель селекционной службы ЦСКА Максим Дюков высказался о стоимости хорватского полузащитника Николы Влашича.
Фото: ПФК ЦСКА
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