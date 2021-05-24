Генеральный директор "Крыльев Советов" Калакуцкий покидает клуб

Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий заявил, что сегодня его последний день на данной должности.
Фото: "Getty Images"
"Сегодня я пребываю в статусе генерального директора "Крыльев Советов" последний день. Что-то видимо произошло, что происходило и раньше. Не очень хотелось бы распространяться на эту тему. У клуба и у Самарской области были представления о новой концепции. Но на деле оказалось, что мы возвращаемся к стратегии, которая была до этого. Такого я принять естественно не смог. Поэтому написал заявление по собственному желанию. Желаю "Крыльям" удачно выступить, но уже на другом уровне. Не наступать на те же грабли. А то когда клуб за последние 6 лет вылетает 3 раза - это наверняка о чем-то говорит. В клубе я не останусь ни в какой роли", - приводит слова Калакуцкого Sport24.

Напомним, сегодня появилась информация, что "Крылья Советов" обрели нового председателя совета директоров и генерального директора. Сообщается, что новым председателем совета директоров команды стал Андрей Кислов. Пост генерального директора команды занял Вадим Андреев.

А раннее СМИ сообщали, что руководство самарских "Крыльев Советов" в ближайшее время ожидают масштабные кадровые перестановки. В частности, сообщалось о том, что клуб покинут председатель совета директоров Сергей Аракелов, генеральный директор Евгений Калакуцкий и заместитель генерального директора по спортивной работе Дмитрий Галямин.

Напомним, сегодня РПЛ официально включила "Крылья Советов" как победителя сезона ФНЛ в новый сезон Премьер-лиги. Самарский клуб вернулся в лигу спустя год.

"Крылья Советов" одержали минимальную победу над "Балтикой" (1:0) в заключительном 42-м туре Футбольной национальной лиги. Автором единственного забитого мяча на 19-й минуте стал нападающий самарской команды Егор Голенков.

Самарский клуб дошел до финала Кубка России, где уступил "Локомотиву". Первый гол в матче на 15-й минуте забил форвард "Локомотива" Франсуа Камано. Через 7 минут нападающий "Крыльев" Владислав Сарвели сравнял счет. В начале второй половины Федор Смолов, реализовав пенальти, вывел "Локо" вновь вперед. Точку в игре поставил точный удар защитника "железнодорожников" Мурило на 84-й минуте.

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Теги: Крылья Советов Калакуцкий
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