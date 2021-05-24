"Сможет ли Витория адаптироваться к условиям РПЛ? Португальским тренерам нелегко работать в России: разные культуры и привычки, еще один существенный фактор - климат. Чтобы добиться успеха в России, нужно быть очень сильным человеком. Витория может поставить организованный футбол, но он не особо рискующий тренер. В основном он делает ставку на дисциплину и владение мячом", - приводит слова Сантуша Sport24.
Напомним, сегодня "Спартак" официально объявил о том, что новым главным тренером команды стал португальский специалист Руй Витория. Португальский специалист привел в московский клуб четырех ассистентов.
"Спартак" занял второе место по итогам сезона РПЛ. В следующем сезоне "красно-белые" сыграют в Лиге чемпионов.
Бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско решил покинуть команду по окончании сезона-2020/21, когда закончится срок действия его контракта с "красно-белыми".
Официально: Руй Витория - новый главный тренер "Спартака"
Португальский журналист: Витория не особо рискующий тренер. Он делает ставку на дисциплину и владение мячом
Португальский журналист Руй Сантуш высказал мнение о том, сможет ли новый наставник "Спартака" Руй Витория адаптироваться к российскому чемпионату.
Фото: "Getty Images"
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