"Учитывая выход из совета директоров Заремы Салиховой, я бы на месте Витории выбрал другой клуб. Почему? Витория не очень хорошо справляется с давлением. Если Руй придет в раздробленный клуб, ему будет трудно проявить себя - у него бывали конфликты в "Бенфике". На Виторию будет давить пресса, и он может и не справиться с таким напряжением. Поэтому я не думаю, что РПЛ - это лучшее место для тренера с таким профилем", - сказал Сантуш.
Напомним, сегодня "Спартак" официально объявил о том, что новым главным тренером команды стал португальский специалист Руй Витория. Португальский специалист привел в московский клуб четырех ассистентов.
"Спартак" занял второе место по итогам сезона РПЛ. В следующем сезоне "красно-белые" сыграют в Лиге чемпионов.
Бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско решил покинуть команду по окончании сезона-2020/21, когда закончится срок действия его контракта с "красно-белыми".
Ранее Руй Витория тренировал "Бенфику", "Виторию Гимарайнш" и ряд других португальских клубов. С 2019 по 2020 год он работал в саудовском клубе "Ан-Наср".
Источник: Sport24
Официально: Руй Витория - новый главный тренер "Спартака"
Португальский журналист: Витория не очень хорошо справляется с давлением
Португальский журналист Руй Сантуш назвал причину, по которой новый главный тренер "Спартака" Руй Витория может не добиться успеха в московском клубе.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!