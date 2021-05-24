"Руй Витория хорошо поработал в Португалии и заслужил вызов в такой клуб как "Спартак", но адаптация к РПЛ – дело непростое. Сила, скорость и ментальность российских игроков другие. Не хуже и не лучше, просто другие.
Желаю "Спартаку" всего наилучшего с Руем. Я верю, что у него всё получится. Если Витория преуспеет, то и "Спартак" с ним добьется самых лучших результатов", - цитирует Рианчо Metaratings.
Напомним, сегодня "Спартак" официально объявил о том, что новым главным тренером команды стал португальский специалист Руй Витория. Португальский специалист привел в московский клуб четырех ассистентов.
Ранее Руй Витория тренировал "Бенфику", "Виторию Гимарайнш" и ряд других португальских клубов. С 2019 по 2020 год он работал в саудовском клубе "Ан-Наср".
Напомним, что Рауль Рианчо исполнял обязанности главного тренера "Спартака" в 2018 году после увольнения Массимо Карреры.
"Спартак" занял второе место по итогам сезона РПЛ. В следующем сезоне "красно-белые" сыграют в Лиге чемпионов.
Бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско решил покинуть команду по окончании сезона-2020/21, когда закончится срок действия его контракта с "красно-белыми".
Рианчо: если Витория преуспеет, то и "Спартак" с ним добьется самых лучших результатов
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал назначение Руя Витории на пост главного тренера "красно-белых".
Фото: "СЭ"
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