Федун прокомментировал назначение Витории на пост главного тренера "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб окажет необходимую поддержку новому главному тренеру команды Рую Витории.
Фото: ФК "Спартак"
"Во всех клубах, где ранее работал Руй, он решал поставленные задачи. Выиграл Кубок Португалии со скромным по возможностям клубом "Витория Гимарайнш", обыграв в финале "Бенфику". Затем сам возглавил лиссабонцев и добился с ними больших успехов, потом привел к титулам "Аль-Наср", всего Витория завоевал девять трофеев.

Клуб окажет всю необходимую поддержку новому тренеру, чтобы намеченные цели были достигнуты и в "Спартаке". Уверен, что Руй и его штаб осознают ответственность, которая ложится на их плечи в канун года столетия клуба", - приводит слова Федуна ТАСС.

Напомним, что о назначении португальского специалиста на должность главного тренера красно-белых было объявлено сегодня, 24 мая. Витория подписал со "Спартаком" контракт сроком на два года.

Ранее Зарема Салихова, супруга Леонида Федуна, сообщила о выходе из состава Совета директоров московского клуба в связи с несогласием с кандидатурой Витории. По ее мнению, Руй не обладает достаточными амбициями для завоевания со "Спартаком" чемпионства в год столетия клуба. Также Салихова заявила, что спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов не предоставил ей стратегию развития клуба.

"Спартак" в следующем сезоне примет участие в Лиге чемпионов. Команда Витории стартует в главном турнире Европы с третьего квалификационного раунда.

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Теги: Федун Спартак Витория
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