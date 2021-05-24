Как сообщает источник из окружения футболиста, Зобнин последние несколько лет буквально мечтал поиграть в Европе. Источник также сообщает, что при начале карьеры Доменико Тедеско в "Спартаке", немецкий специалист вместе с Томасом Цорном отговорили Зобнина переходить в "Боруссию", которая предлагала за россиянина 12 млн евро. Кроме того, Зобнин недоволен работой судейства в России. Это тоже является одной из причин возможного ухода игрока.
27-летний Зобнин выступает за "Спартак" с лета 2016 года. За это время футболист сыграл в 147 матчах, забил семь голов и отдал 14 голевых передач. Контракт футболиста истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает Зобнина в 13 млн евро.
Источник: РБК.
СМИ: Зобнин хочет поиграть в Европе. Футболиста раздражают судьи в РПЛ
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин выразил желание продолжить карьеру в Европе.
Фото: ФК "Спартак"
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