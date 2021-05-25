"Было общение по Де Дзерби со "Спартаком" в январе, но оно было незначительным. Затем был небольшой контакт по Кике Сетьену.
Почему не произошло прогресса в переговорах? Я не знаю... Прошлое уже не имеет значения", - приводит слова Сапиенцы "Спорт-экспресс".
Напомним, что в декабре прошлого года Доменико Тедеско объявил, что покинет пост главного тренера "Спартака" по окончании сезона. После длительного поиска нового наставника красно-белые остановились на кандидатуре португальского специалиста Руя Витории, известного по работе в "Бенфике".
"Шахтер" объявил о назначении Де Дзерби на пост главного тренера
Агент: со "Спартаком" было общение по Де Дзерби. Затем был контакт по Сетьену
Агент Джузеппе Сапиенца, представляющий интересы экс-наставника "Барселоны" Кике Сетьена и новоиспеченного главного тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби, рассказал о переговорах со "Спартаком".
Фото: Getty Images
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