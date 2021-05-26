Салихова - о Кокорине в "Спартаке": Газизов говорил, что он будет рвать и метать на поле

"Что касается покупки "Спартаком" Кокорина, то у меня было много сомнений относительно его приобретения. Это была идея Газизова. На тот момент "Спартак" не нуждался в игроках группы атаки. У нас достаточно своих игроков на эту позицию, но он считал, что без него мы не сможем выиграть чемпионат. Газизов говорил, что он исправился и теперь ему нужно доказать свою состоятельность, а значит, на поле он будет рвать и метать. Когда я жила в Монако, я видела его компанию, и у меня возникали вопросы: "А так ли должны отдыхать действующие футболисты?"
Когда я спрашивала про риски, он говорил, что в случае неудачи он все покроет из своих средств. Но это все осталось только на словах. Плюс он рассказывал, что Кокорин подпишет некий документ, согласно которому он обязуется забить десять голов до конца чемпионата, а если этого не случится, то последует вычет из его зарплаты. Но этот документ так никто и не увидел", - приводит слова Салиховой "СЭ".
Зарема Салихова покинула совет директоров "Спартака" спустя 18 дней вступления в него. Её не устроила кандидатура Руя Витории, который стал новым наставником "красно-белых". Сообщается, что Салихова настаивала на подписании контракта с другим специалистом.
Александр Кокорин перешел в состав московского "Спартака" летом 2020 года на правах свободного агента. За первую часть сезона он провел 8 матчей в Российской Премьер-лиге и 2 игры в Кубке России, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
В январе этого года 30-летний форвард стал игроком "Фиорентины", подписав с "фиалками" контракт на 3,5 года. Итальянский клуб заплатил за россиянина 4,5 млн евро.
В составе "Фиорентины" он провел 4 матча, сыграв в общей сложности 91 минуту. За это время он успел получить одну желтую карточку. Получив травму в матче 25-го тура Серии А против "Ромы" (1:2), Кокорин не выходил на поле 12 матчей подряд.
"Фиорентина" заняла 13-е место в Серии А, набрав 40 очков в 38-ми матчах. "Спартак" в РПЛ стал 2-м (57 очков) и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
Напомним, что в 2020 году Шамиль Газизов ушел из "Уфы", летом минувшего года он был назначен гендиректором "Спартака". В декабре он покинул московский клуб и впоследствии вернулся в уфимский коллектив.
Салихова - о Кокорине в "Спартаке": Газизов говорил, что он будет рвать и метать на поле
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, как бывший гендиректор "красно-белых" Шамиль Газизов настаивал на подписании контракта с форвардом Александром Кокориным.
Фото: "Getty Images"
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