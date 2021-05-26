Салихова: Газизов говорил, что Урунова могут взять ЦСКА и "Герта" за 20-30 млн

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна рассказала, как бывший гендиректор "красно-белых" Шамиль Газизов обосновал трансфер хавбека Остона Урунова.
Фото: "Getty Images"
"Газизов говорил, что это азиатская звезда и он сможет легко продать игрока за 5-7 миллионов евро. Якобы его могут взять ЦСКА и "Герта", его потенциальная цена 20-30 миллионов, а вы ничего не понимаете. Он говорил, что вы можете потерять Урунова, так же как в свое время потеряли Александра Зинченко, который был у вас на просмотре. Когда стало понятно, что у Урунова ничего не получается, я стала говорить: "Давайте отправим его в аренду, так как это молодой игрок и ему нужна практика, а места в составе "Спартака" для него нет». Услышав это, Газизов начал краснеть и обижаться и доказывал, что это игрок основы "Спартака". Говорил, что если он не нужен клубу, то он может его продать, но все это осталось только на словах", - цитирует Салихову "СЭ".

Полузащитник Остон Урунов перешел в состав "Спартака" летом прошлого года из "Уфы" за 1 млн евро. Он подписал контракт с "красно-белыми" до 30 июня 2025 года. За московский клуб он провел 9 матчей во всех турнирах, забив 1 гол. В феврале 2021 год Урунов на правах аренды до конца сезона вернулся в "Уфу". За уфимский клуб у него 10 матчей и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро. За сборную Узбекистана Остон Урунов провел 5 матчей, дебютировав в ней в июне 2019 года.

Защитник Александр Зинченко в России выступал за "Уфу" с 2015 по 2016 год. Он сыграл за уфимцев 33 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. Летом 2016 года он за 2 млн евро перешел в "Манчестер Сити". Сезон 2016/2017 он провел в аренде в ПСВ. Зинченко является трехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка английской лиги и победителем Кубка Англии. Профильный портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 20 млн евро.

2020 году Шамиль Газизов ушел из "Уфы", летом минувшего года он был назначен гендиректором "Спартака". В декабре он покинул московский клуб и впоследствии вернулся в уфимский коллектив.

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Теги: Салихова Газизов Урунов Спартак УФА Зинченко
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