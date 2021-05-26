По информации источника, 22-летний футболист договорился с армейским клубом о новом контракте на четыре года на улучшенных условиях. Отмечается, что соглашение пока не подписано.
Ранее появилась информация, согласно которой Тикнизян мог продолжить карьеру в московском "Локомотиве".
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе ЦСКА хавбек провел 28 матчей, отличившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 млн евро.
Источник: "Спорт-экспресс"
СМИ: Тикнизян подпишет долгосрочный контракт с ЦСКА
Полузащитник Наир Тикнизян останется в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
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