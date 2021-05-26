— Он сильно переживал, но Федя закрытый человек, не выносил свои переживания на публику. Допускаю, что его до сих пор это задевает, потому что с тех пор не получается выйти на уровень 2018-19 годов. Верю, что у него все получится, но пока у него был шанс всей жизни, который был упущен.
Шанс уехать в Англию был на 10 из 10. Не буду вдаваться в подробности, но в целом позиция в общественном сознании, что ЦСКА не захотел его отпускать, верная, — цитирует Дюкова Metaratings.
Об интересе английского "Кристал Пэлас" к фигуре Федора Чалова сообщалось летом 2019 года. Клуб готов был заплатить за игрока 20-25 млн евро.
Сезон 18/19 выдался самым сильным для 23-летнего Чалова. В 30 матчах чемпионата России форвард забил 15 голов и отдал семь голевых передач.
Позапрошлый сезон Чалов закончился с 16 голевыми действиями (8+8) в 30 матчах. В минувшем сезоне россиянин забил семь голов и отдал четыре голевые передачи в 27 матчах.
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Бывший шеф-скаут ЦСКА рассказал, как Чалов отреагировал на несостоявшийся переход в "Кристал Пэлас"
Бывший руководитель селекционной службы ЦСКА Максим Дюков рассказал, как форвард "армейцев" Федор Чалов отреагировал на несостоявшийся переход в "Кристал Пэлас".
Фото: ПФК ЦСКА
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