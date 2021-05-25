Аленичев отметил, что ЦСКА провалил сезон. Также он высказался о работе Ивицы Олича на посту главного тренера "армейцев". По словам Аленичева, критиковать Олича рано, его работу нужно будет оценивать уже в следующем сезоне.
"ЦСКА однозначно провалил сезон. Если не ошибаюсь, команда в течение 20 лет играла в еврокубках, куда сейчас не попала, плюс пережила тренерскую чехарду. Трудно оценивать работу Ивицы Олича, нужно время, чтобы провести предсезонную подготовку, и уже после этого оценивать его работу. Поэтому я не согласен с теми болельщиками, которые жестко критикуют хорвата за итоги сезона", - сказал Аленичев.
Напомним, что ЦСКА занял шестое место по итогам минувшего розыгрыша РПЛ.
Источник: Реальное время
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Аленичев: ЦСКА однозначно провалил сезон, но я не согласен с теми, кто жестко критикует Олича
Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о выступлении ЦСКА в сезоне-2020/21.
Фото: "Чемпионат"
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