Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кралом интересуется "Вест Хэм". После появления этих данных агент игрока заявил, что был в Англии и общался с местными клубами.
"Я могу подтвердить, что мы были в Англии, где больше говорили о Влади (Цоуфале) и Алексе. В межсезонье все решит Евро. А пока ребятам нужно спокойствие в сборной [Чехии]", - сказал Кисель.
Отметим, что в минувшем розыгрыше РПЛ Крал провел 29 матчей и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в девять миллионов евро.
Источник: idnes.cz
Агент Крала подтвердил факт переговоров с английскими клубами
Агент Кароль Кисель, представляющий интересы полузащитника "Спартака" Алекса Крала, подтвердил информацию о том, что вел переговоры с английскими клубами по возможному трансферу игрока.
Фото: "Спартак"
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