Агент Крала подтвердил факт переговоров с английскими клубами

Агент Кароль Кисель, представляющий интересы полузащитника " Спартака " Алекса Крала, подтвердил информацию о том, что вел переговоры с английскими клубами по возможному трансферу игрока.

Фото: "Спартак"

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кралом интересуется "Вест Хэм". После появления этих данных агент игрока заявил, что был в Англии и общался с местными клубами.



"Я могу подтвердить, что мы были в Англии, где больше говорили о Влади (Цоуфале) и Алексе. В межсезонье все решит Евро. А пока ребятам нужно спокойствие в сборной [Чехии]", - сказал Кисель.



Отметим, что в минувшем розыгрыше РПЛ Крал провел 29 матчей и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в девять миллионов евро.



Источник: idnes.cz