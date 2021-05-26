Агент Крала подтвердил факт переговоров с английскими клубами

Агент Кароль Кисель, представляющий интересы полузащитника "Спартака" Алекса Крала, подтвердил информацию о том, что вел переговоры с английскими клубами по возможному трансферу игрока.
Фото: "Спартак"
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кралом интересуется "Вест Хэм". После появления этих данных агент игрока заявил, что был в Англии и общался с местными клубами.

"Я могу подтвердить, что мы были в Англии, где больше говорили о Влади (Цоуфале) и Алексе. В межсезонье все решит Евро. А пока ребятам нужно спокойствие в сборной [Чехии]", - сказал Кисель.

Отметим, что в минувшем розыгрыше РПЛ Крал провел 29 матчей и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в девять миллионов евро.

Источник: idnes.cz

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Крал Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Агент Крала подтвердил факт переговоров с английскими клубами
СМИ: Кварацхелия с высокой долей вероятности уйдет из "Рубина" летом 1
Агент Тикнизяна подтвердил информацию о том, что игрок останется в ЦСКА 7
Программа "После футбола с Георгием Черданцевым" признана лучшим ТВ-проектом по версии MarSpo 1
Сборная России осталась на 38-м месте в обновленном рейтинге ФИФА 3
"Зенит" — "Вильярреалу": нам знакомо чувство, когда обыгрываешь "Манчестер Юнайтед" 7
"Легенда". Жена Зинченко опубликовала фотографию с Агуэро 2
"Рубин" объявил о подписании контракта с Хакшабановичем
Источник: "Милан" согласовал контракт с Жиру 1
Кавани стал самым возрастным игроком "МЮ", забившим в финале еврокубка
Хабиб назвал желаемого тренера в "Реале" на фоне слухов об уходе Зидана 4
Промес: спасибо всем фанатам "Спартака", которые меня поддерживают 5
Утяшева, Хабиб и Емельяненко опеределили Дзюбу в рейтинге спортсменов, которым доверяют россияне 14
Агент Кучаева: Константин на карандаше у некоторых европейских команд 3
В "Локомотиве" отреагировали на информацию о снижении бюджета клуба
Бывший шеф-скаут ЦСКА рассказал, как Чалов отреагировал на несостоявшийся переход в "Кристал Пэлас" 14
Петржела: меня удивляют слова Салиховой. Зачем жена Федуна так говорит? Лучше пусть молчит, хоть за умную сойдет 27
Осетинский Нойер, капитаны "Оренбурга" и "Нижнего", воспитанник "Краснодара" и супербомбардир из Самары. Символическая сборная ФНЛ 1
Источник: "Шахтер" не будет подписывать Балотелли
В Испании вспыхнул пожар во время реконструкции "Сантьяго Бернабеу" (видео)
СМИ: президент "Барселоны" Лапорта уговорил Месси продлить контракт с клубом
Источник: Спалетти подпишет контракт с "Наполи". Клуб выбрал его, а не Тедеско 4
Лига Эмери. «Вильярреал» забрал трофей после безумной серии пенальти 8
"Жаль, что мы при нем не играли в Лиге Европы". "Спартак" поздравил Эмери с победой в турнире 20
Голкипер "Манчестер Юнайтед" де Хеа пропустил 36 пенальти подряд 1
Эмери - первый тренер в истории, которому удалось выиграть Лигу Европы 4 раза 2
"Вильярреал" впервые в истории стал победителем Лиги Европы, обыграв "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти 17
Источник: Зидан решил покинуть "Реал" 1
Онопко: Федуну не хватает умения правильно управлять "Спартаком" 7
"Вернулись кликать". "Зенит" отреагировал на слова Заремы про популярность "Спартака" 18
Все новости
-