"Ахмат" - о драке в матче с "Локомотивом": ничего криминального, обычная ситуация

В грозненском "Ахмате" прокомментировали потасовку, произошедшую в матче 10-го тура плей-офф молодёжного первенства России с московским "Локомотивом" (1:5).
"На 83-й минуте матча молодёжных команд "Ахмата" и "Локомотива" наш футболист получил вторую жёлтую карточку. Он возмутится этим решением судьи, после чего началась небольшая потасовка. Если наш футболист толкнул судью, то этот инцидент должен рассматривать КДК. Не видим в произошедшем ничего криминального, это обычная ситуация: играют молодые ребята, все хотят победить, отсюда и эмоции. Это футбол", - передает слова пресс-службы "Ахмата" "Чемпионат".

Ранее появилась информация, согласно которой одно из судейских решений в концовке матча спровоцировало драку. Сообщалось, что рефери подвергся физическому воздействию. Вероятно, арбитра толкнул один из игроков молодежки "Ахмата". При этом отмечается, что посторонних лиц на поле во время потасовки не было. Материалы с матча будут переданы в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

"Локомотив" располагается на пятой строчке турнирной таблицы первой группы молодёжного первенства России, набрав 53 очка. "Ахмат", который имеет в своем активе 46 зачетных баллов, занимает 6-е место.

Матч молодежного первенства "Ахмат" - "Локомотив" закончился дракой из-за решения судьи

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Теги: Ахмат Локомотив
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