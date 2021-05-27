По информации источника, нижегородцы предлагают 34-летнему игроку, чей контракт с красно-черными истекает этим летом, более выгодные условия.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе "Химок" Глушаков провел 15 матчей, отличившись в них тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Напомним, что ранее Денис выступал за "Ахмат", московский "Спартак" и "Локомотив".
Источник: Eurostavka
Глушаков и Коваленко официально стали мужем и женой (фото)
"Химки" достигли договоренности с Глушаковым о продлении контракта
Источник: Глушаков может перейти в "Нижний Новгород"
"Нижний Новгород" ведет переговоры с полузащитником "Химок" Денисом Глушаковым.
Фото: РПЛ
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