— Я кому-то нравлюсь, а кому-то нет. Такова жизнь. Но давайте тему "Локомотива" потихонечку будем заканчивать, — заявил Семин в интервью "Советскому спорту".
74-летний Семин покинул пост главного тренера "Локомотива" в мае 2020 года. Его место занял сербский специалист Марко Николич, который сумел сохранить команде второе место чемпионата России в оставшихся матчах. В этом году "железнодорожники" заняли третью строчку РПЛ и выиграли Кубок России.
Недавно Николич продлил соглашение с клубом.
Семин: давайте тему "Локомотива" потихонечку будем заканчивать
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин больше не хочет отвечать на вопросы про клуб.
Фото: Коммерсант
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