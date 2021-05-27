"Хорошо ли когда три нападающих в команде и между ними такая конкуренция? Говорят, что они одинаковые, но для нас они абсолютно разные. Конкуренция - хорошо. На других позициях у нас тоже конкуренция. Нападающие одинаковые плюс-минус по габаритам, в остальном они разные. Заболотный в "Сочи" отрабатывает в прессинге. Со Словенией он вышел и закрыл опорную зону. Дзюба и Соболев другие. Так как играет Заболотный, ни один нападающий в России не сыграет", - сказал Черчесов.
Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.
Антон Заболотный в завершившимся сезоне Российской Премьер-лиги в составе "Сочи" провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
С 22 по 31 мая национальная команда проводит тренировочный сбор в Австрии, а 1 и 5 июня проведет товарищеские матчи против Польши и Бельгии.
Ранее владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил журналистам, что Заболотный покинул клуб и перейдет в ЦСКА.
Источник: Sport24
Врач сборной России: мы регулярно тестируем Заболотного и в контакте с руководством ЦСКА
Черчесов: ни один нападающий в России не сыграет так, как Заболотный
Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался на тему конкуренции среди нападающих национальной команды.
Фото: Sportbox
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