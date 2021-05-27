Как сообщил Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака", Витория пока не просил руководство клуба о приобретении каких-либо футболистов. По его словам, трансферные вопросы будут решаться после того, как тренер познакомится с игроками "Спартака".
"Витория пока никого не просил. Он еще команду не видел. Все "просьбы" только после этого", - сказал Фетисов.
Отметим, что 27-летний Габриэл является игроком "Бенфики" с 2018 года. Контракт бразильского полузащитника с клубом из Лиссабона рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в семь миллионов евро.
Источник: Sport24
"Витория пока никого не просил". Фетисов - про слухи о просьбе тренера "Спартака" купить хавбека "Бенфики" Габриэла
В "Спартаке" отреагировали на информацию прессы о том, что новый наставник "красно-белых" Руй Витория попросил руководство клуба купить опорного полузащитника "Бенфики" Габриэла.
Фото: Getty Images
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