"Витория пока никого не просил". Фетисов - про слухи о просьбе тренера "Спартака" купить хавбека "Бенфики" Габриэла

В "Спартаке" отреагировали на информацию прессы о том, что новый наставник "красно-белых" Руй Витория попросил руководство клуба купить опорного полузащитника "Бенфики" Габриэла.

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