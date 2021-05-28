В частности, Гурцкая отметил, что Газизов не имеет отношения к переходу полузащитника Виктора Мозеса в "Спартак". По его словам, Газизов не способен работать с большим клубом, он является менеджером уровня "Уфы".
"Газизов делает популистские заявления, которые во многом для толпы, а толпа не знает деталей. Но все понимающие и знающие люди в курсе этих деталей. Все знают, кто привез Мозеса, Кокорина и Урунова. Шамиль не имеет никакого отношения к Мозесу, но он берет это на себя. Понятное дело, что он показал себя человеком уровня "Уфы". Он не масштабный парень, он не может даже масштабно воевать в прессе", - сказал Гурцкая.
Напомним, что Газизов занял пост гендиректора "Спартака" летом 2020 года. Уже в декабре он покинул эту должность и впоследствии вернулся в "Уфу".
Источник: Sport24
Гурцкая: Газизов делает популистские заявления, он не имеет отношения к переходу Мозеса в "Спартак"
Агент Тимур Гурцкая высказался о гендиректоре "Уфы" Шамиле Газизове, ранее занимавшем аналогичный пост в "Спартаке".
Фото: "Уфа"
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