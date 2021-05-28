Гурцкая: Газизов делает популистские заявления, он не имеет отношения к переходу Мозеса в "Спартак"

Агент Тимур Гурцкая высказался о гендиректоре "Уфы" Шамиле Газизове, ранее занимавшем аналогичный пост в "Спартаке".
Фото: "Уфа"
В частности, Гурцкая отметил, что Газизов не имеет отношения к переходу полузащитника Виктора Мозеса в "Спартак". По его словам, Газизов не способен работать с большим клубом, он является менеджером уровня "Уфы".

"Газизов делает популистские заявления, которые во многом для толпы, а толпа не знает деталей. Но все понимающие и знающие люди в курсе этих деталей. Все знают, кто привез Мозеса, Кокорина и Урунова. Шамиль не имеет никакого отношения к Мозесу, но он берет это на себя. Понятное дело, что он показал себя человеком уровня "Уфы". Он не масштабный парень, он не может даже масштабно воевать в прессе", - сказал Гурцкая.

Напомним, что Газизов занял пост гендиректора "Спартака" летом 2020 года. Уже в декабре он покинул эту должность и впоследствии вернулся в "Уфу".

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Газизов Мозес Спартак УФА Гурцкая
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Конте ведет переговоры с "Реалом", итальянский специалист хочет возглавить мадридцев
"Реал" объявил о переходе Алабы
Юрий Белкин покинул пост президента "Динамо"
Официально: "Локомотив" и ЦСКА согласовали переход Мухина 2
Источник: Мухин перейдет в ЦСКА в ближайшие два дня 1
Гвардиола: игроки "Ман Сити" должны страдать, чтобы победить "Челси" в финале Лиги чемпионов
Самошников - о месте в финальной заявке на Евро: готов к конкуренции с Юрием Валентиновичем, Кудряшевым и Караваевым 2
Тедеско: при мне "Спартак" смело играл в атаке и наносил множество ударов по воротам 3
Гурцкая: думаю, Витория не задержится надолго в России 2
Гурцкая: Газизов делает популистские заявления, он не имеет отношения к переходу Мозеса в "Спартак" 4
СМИ: Моуринью пытается убедить Роналду перейти в "Рому" 1
Семенов: на чемпионате Европы сильных команд больше, чем на чемпионате мира 1
Агент Зайнутдинова: интерес "Локомотива"? Бахтиер остается в ЦСКА 1
Семенов - об исполнении гимна Киркоровым: у него много хороших песен, яркая личность 4
Источник: "Челси" связался с агентами Лукаку
В "Сочи" опровергли слова агента Мевли о паузе в переговорах с игроком
Тренер "Сочи" Федотов: Нобоа - лучик света в команде. Его эмоции заряжают и тренеров, и игроков
Официально: Аллегри возглавил "Ювентус" 1
Агент Мевли: "Сочи" делает Михе предложение и куда-то исчезает. Видимо, испугались
"Ливерпуль" объявил о переходе защитника Конате из "Лейпцига" 1
Самошников: интерес топ-5 клубов РПЛ? Я тренируюсь, играю, а остальное решают клубы и агент
"Неожиданный финал". Пирло отреагировал на увольнение из "Ювентуса" 4
"Это неприемлемо". Семенов - о массовой драке молодежных команд "Ахмата" и "Локомотива"
Президент "Барселоны" Лапорта рассказал о переговорах с Месси и Куманом
Гендиректор "Ротора": Хохлов - амбициозный тренер под задачи. Будем решать их вместе 1
Федотов: "Сочи" попал в еврокубки, почему бы не бороться за чемпионство? 10
Полузащитник "Урала" Емельянов был успешно прооперирован в Москве
Болельщики "Уфы" нарисовали граффити с Семаком, Гончаренко и Зинченко к десятилетию клуба (фото) 9
Ромащенко: Головин и Миранчук могут играть друг с другом не только в ромбе, но и в других системах игры
Агент: Эдер покидает "Локомотив". Скорее всего, он вернется в Европу 6
Все новости
-