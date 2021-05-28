"Я выбрал "Спартак", потому что здесь есть возможность завоевания титулов. Это первая вещь, которая сразу мне стала понятна. Это не значит, что мы выиграем что-то. Но когда тренируешь клуб с такой философией, то это приближает тебя к успеху", - приводит слова Витории A Bola.
Напомним, что португальский специалист и его тренерский штаб подписали с красно-белыми контракты, которые рассчитаны на два года. Ранее Витория возглавлял ряд клубов из Португалии, среди которых "Бенфика", а также "Ан-Наср" из чемпионата Саудовской Аравии.
"Спартаку" под руководством Руя в год столетия клуба предстоит сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Стали известны возможные соперники "Спартака" в квалификации Лиги чемпионов
Витория: я выбрал "Спартак", потому что здесь есть возможность завоевания титулов
Новоиспеченный главный тренер "Спартака" Руй Витория объяснил, почему выбрал для продолжения карьеры российский клуб.
Фото: Getty Images
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