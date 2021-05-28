СМИ: ЦСКА увеличит зарплату Мухина примерно в 40 раз

По информации источника, 19-летний футболист будет зарабатывать в армейском клубе 600 тысяч евро в год плюс бонусы, которые зависят как от выступления команды, так и от собственной игры.
Отмечается, что ЦСКА увеличит зарплату Мухина относительно той, которую он получал в "Локомотиве", примерно в 40 раз.
Напомним, что 28 мая "армейцы" и "железнодорожники" подтвердили трансфер опорного полузащитника. Он подписал с ЦСКА 5-летний контракт. Ранее появилась информация, что армейский клуб заплатил "Локомотиву" за переход Мухина 15 млн рублей, которые были прописаны в его соглашении с красно-зелеными в качестве отступных.
Источник: "РБ Спорт"
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Фото: сборная России
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