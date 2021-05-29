Головин заявил, что Слуцкий много раз высказывал ему свое недовольство. По словам футболиста, тренер индивидуально разбирал с ним эпизоды игры после просмотра теории командой.
"Много раз пихал. Помню, смотрели теорию всей командой, потом он меня оставлял отдельно, и мы разбирали мои моменты. Кричал один раз из-за того, что он мне месяц объяснял, как надо сыграть, а я вышел на поле и делал все наоборот.
Общался ли он индивидуально только со мной? Точно не знаю. Кстати, иногда с нами Вася Березуцкий оставался просто ради прикола послушать. Иногда сам что-то говорил или пошучивал. Мне кажется, когда я был в ЦСКА, больше он особо ни с кем так не проводил занятия, поскольку я там один был из молодых", - сказал Головин.
Источник: Sport24
Головин: в детстве больше нравилось наблюдать за "Спартаком" и "Зенитом". За ЦСКА особо не следил
Головин: один раз Слуцкий кричал на меня из-за того, что он мне месяц объяснял, как надо сыграть, а я делал все наоборот
Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, как наставник "Рубина" Леонид Слуцкий высказывал ему свое недовольство во время совместной работы в ЦСКА.
Фото: "Рубин"
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