"Все понятно, до свидания! Можно паковать чемоданы! После финала Лиги чемпионов у меня нет надежды, что наш футбол хоть немного приблизится к европейскому. Я, конечно, буду поддерживать команду. Буду болеть за Семака и за всех-всех. Но мы играем не в футбол. Не повезло "Зениту" в этом плане, конечно. "Зенит" - хорошие, талантливые ребята. Мы способны выигрывать во внутреннем футболе, 3 чемпионства подряд, так и будет продолжаться. Внутри страны мы можем играть, но в Европе - это не для нас", - приводит слова Боярского "СЭ".
Напомним, что "Зенит" будет в третьей корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Согласно регламенту, в первую корзину попадают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести первых стран в таблице коэффициентов УЕФА (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия).
Так как в финале Лиги чемпионов победу одержал "Челси", место в первой корзине для петербургской команды не освободилось. Таким образом, "сине-бело-голубые" при жеребьевке группового этапа будут находиться в третьей корзине.
"Зенит" досрочно выиграл чемпионский титул. Команда Семака в 30-ти матчах набрала 65 очков. В следующем сезоне петербургский клуб представит Россию в Лиге чемпионов, "сине-бело-голубые" попали в групповой этап еврокубка. "Сине-бело-голубые" соберутся в Санкт-Петербурге для прохождения первого сбора, который начнется 14 июня.
Первый официальный матч петербургский клуб проведет в середине июля. В матче за Суперкубок России "Зенит" встретится с "Локомотивом", который стал обладателем Кубка России.
"Зенит" будет в третьей корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2021/22
"До свидания! Можно паковать чемоданы!" Боярский - о "Зените" в третьей корзине ЛЧ
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский отреагировал на попадание петербургского клуба в третью корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022.
Фото: РИА Новости
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