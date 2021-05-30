Дивеев: у Черчесова очень громкий голос, но Газизов в раздевалке кричит еще громче

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев поделился мнением о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.
Фото: ЦСКА
Дивеев заявил, что Черчесов - позитивный человек, который любит пошутить. При этом тренер отличается требовательностью. По словам Дивеева, это наиболее требовательный тренер в его карьере. Игорь сообщил, что Черчесов регулярно прикрикивает на футболистов. Также Дивеев, ранее выступавший за "Уфу", рассказал, что гендиректор башкирского клуба Шамиль Газизов кричит еще громче Черчесова.

"Черчесова могу охарактеризовать тремя словами: требовательный, настойчивый и позитивный. Когда в кругу собираемся, любит пошутить. Но требовательность — главное. Это самый требовательный тренер пока в моей карьере. Постоянно подсказывает. Всегда именно не скажет, а крикнет. Стоит тебе немного заснуть: например, линию не поджал, сразу идет подсказ: "Дивей, быстрее! Дивей, нападающий!" Моментально просыпаешься. Очень громкий голос.

Но есть человек, который кричит еще громче, — Шамиль Камилович Газизов в раздевалке. Там без шансов. Если не доиграл, единоборства испугался, то всё. На тебя так наорут…" - рассказал Дивеев.

Отметим, что в прошлом розыгрыше РПЛ Дивеев провел 23 матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Дивеев является игроком ЦСКА с 2019 года. Контракт 21-летнего защитника с клубом рассчитан до лета 2024-го.

Источник: Чемпионат

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Теги: Дивеев Черчесов Газизов УФА ЦСКА Сборная России
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