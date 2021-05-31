- Переходы Мухина и Заболотного - это усиление для ЦСКА. Заболотный вернулся в тот клуб, в котором он начинал. Поэтому, я считаю, должен с двойной энергией доказывать свою состоятельность. Разделяю ли скепсис болельщиков насчет его уровня? Когда переходил Гайч, все были в восторге: "Вау, сейчас он как понесется". И где в итоге этот Гайч? Куда он понесся? Поэтому пусть критикуют, если хочется. Но если он выйдет и начнет забивать, другие разговоры пойдут, - передает слова Соломатина Sport24.
Ранее стало известно, что ЦСКА официально объявил о подписании контракта с нападающим Антоном Заболотным, игрок сменил клуб в статусе свободного агента. Прошедший сезон 29-летний форвард провел в "Сочи", сыграл за клуб 30 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. В середине мая Заболотный был вызван в сборную России для подготовки к участию в Чемпионате Европы-2020. 22-летний аргентинский нападающий Адольфо Гайч был куплен ЦСКА в августе 2020 года за 8,5 млн евро, в 18 матчах за красно-синих забил 1 гол и отдал 1 голевой пас, после чего был отдан в аренду в итальянский "Беневенто".
Официально: Заболотный подписал контракт с ЦСКА
Соломатин: пусть Заболотного критикуют. Когда переходил Гайч, все были в восторге - и где он в итоге?
Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин оценил трансферные усиления своего бывшего клуба.
Фото: РИА Новости
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