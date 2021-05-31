Вратарь ЦСКА Илья Помазун близок к новому переходу в "Урал" на правах аренды, сообщают СМИ. По данным источника, клубы ведут переговоры о временном переходе 24-летнего голкипера в клуб из Екатеринбурга, при этом со стороны "шмелей" ключевым условием является отсутствие возможности досрочного прекращения аренды.
Напомним, что Помазун уже выступал в "Урале" на правах аренды в прошедшем сезоне и провел за оранжевых 17 матчей с 20 пропущенными мячами (5 "сухих" матчей). Однако в начале весенней части ЦСКА срочно отозвал Илью из аренды из-за болезни Игоря Акинфеева. При этом Помазун сыграл за "армейцев" только две игры и снова сел в запас, в то время как "Урал" остался без основного вратаря.
Источник: Eurostavka
Вратарь ЦСКА Помазун может повторно уйти в аренду в "Урал"
Фото: ФК "Урал"
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