Руководство "Сочи" не планирует выкупать трансферы 22-летнего нападающего "Спартака" Александра Руденко и 25 летнего защитника "Зенита" Эммануэля Мамманы, сообщают СМИ. Прошедший сезон оба футболиста провели в аренде в составе черноморского клуба.
Руденко принял участие в 24 матчах за "Сочи" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Маммана сыграл в 19 матчах и отдал 1 голевой пас - по данным источника, руководство "барсов" недовольно его состоянием здоровья, т.к. значительную часть сезона игрок залечивал травму.
Источник: "РБ-Спорт"
СМИ: "Сочи" не станет выкупать трансферы спартаковца Руденко и зенитовца Мамманы
Игравшие за "Сочи" в аренде нападающий "Спартака" Александр Руденко и защитник "Зенита" Эммануэль Маммана вернутся в свои клубы.
Фото: "Чемпионат"
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