Напомним, что у Захаряна проявились признаки бактериальной ангины. Из-за этого он покинул расположение сборной России в преддверии чемпионата Европы. Арсен был в расширенном списке игроков сборной для подготовки к Евро. В итоге он не вошел в заявку команды на турнир.
Семин заявил, что ему обидно из-за отсутствия Захаряна в заявке сборной России. По словам тренера, Арсен мог стать основным игроком команды на Евро.
"Надеялся ли на выздоровление Захаряна? Обидно, конечно, что молодой и яркий игрок пропускает чемпионат Европы из-за болезни. Он мог быть основным игроком сборной или одним из основных сменщиков. Но ничего, в его карьере все еще будет, я надеюсь на это", - сказал Семин.
Источник: Sport24
Сборная России объявила окончательную заявку на Евро-2020
Семин: обидно, что Захарян пропускает Евро. Он мог быть основным игроком сборной
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об отсутствии полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в окончательной заявке сборной России на Евро-2020.
Фото: "Динамо"
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