По информации источника, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.
Защитник Виктор Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. В армейский клуб он перешел из нальчикского "Спартака" за 700 тыс евро. В минувшем сезоне Васин провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами. Всего за "армейцев" он сыграл в 92 матчах и забил 2 мяча. Также 32-летний футболист выступал на правах аренды за "Мордовию" и "Уфу".
Действующее соглашение с армейским клубом у Виктора Васина истекало 30 июня 2021 года.
Напомним, что по итогам чемпионата России ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.
Источник: Sport24
СМИ: Васин продлил контракт с ЦСКА
Защитник ЦСКА Виктор Васин продлил контракт с московским клубом.
Фото: ПФК ЦСКА
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