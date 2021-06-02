"Ривер Плейт" ко мне не обращался. Себастьян хочет остаться в "Зените", - приводит слова агента Metaratings.ru.
Напомним, что Дриусси является воспитанником "Ривер Плейт". Состав сине-бело-голубых аргентинец пополнил летом 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
В минувшем сезоне в составе "Зенита" 25-летний форвард провел 22 матча во всех турнирах, забил в них два мяча и сделал четыре результативные передачи. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7,5 млн евро.
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Агент: Дриусси хочет остаться в "Зените"
Футбольный агент Эрнан Берман, представляющий интересы нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в "Ривер Плейт".
Фото: ФК "Зенит"
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