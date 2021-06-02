Айдамиров отметил, что КДК принял справедливое решение, дисквалифицировав футболистов "Ахмата".
"Нарушившие правила футболисты обязаны были понести соответствующее содеянному наказание. Поэтому решение КДК абсолютно справедливо. Мы, в свою очередь, тоже проведем свои мероприятия по отношению к виновным. С ними уже была проведена беседа в клубе", - сказал Айдамиров.
Отметим, что наиболее суровое наказание получил игрок "Ахмата" Лечи Садулаев, его дисквалифицировали на восемь игр молодежного первенства. Напомним, что в матче с "Локо" Садулаев, в частности, толкнул судью. После этого на поле началась массовая драка. Остальные игроки "Ахмата" и "Локомотива", поучаствовавшие в драке, получили по шесть матчей дисквалификации (шесть футболистов грозненцев и один игрок москвичей).
Источник: Sport24
КДК определил игрокам молодежки "Ахмата" наказания за массовую драку, Садулаев дисквалифицирован на 8 матчей
"Решение КДК абсолютно справедливо". Гендиректор "Ахмата" - о дисквалификации игроков молодежной команды
Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать футболистов грозненского клуба за драку в матче молодежного первенства с "Локомотивом".
Фото: "Ахмат"
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