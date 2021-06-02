Сообщается, что руководство "Локо" решило прекратить сотрудничество с Сухиной. Также ожидается, что из клуба уйдут врач Никита Карлицкий и другие члены медицинского штаба главной команды "железнодорожников".
При этом сам Сухина заявил, что не знает о предстоящем прекращении сотрудничества и продолжает исполнять обязанности начальника команды.
Напомним, в минувшем сезоне "Локомотив" наказали проведением одного домашнего матча на нейтральном поле вследствие того, что Сухина заходил в судейскую комнату перед игрой РПЛ со "Спартаком".
Источник: Sport24
СМИ: "Локомотив" расстанется с начальником команды Сухиной
"Локомотив" расстанется с начальником команды Станиславом Сухиной и членами медицинского штаба клуба.
Фото: "Локомотив"
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