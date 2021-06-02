Как сообщает источник, Сасиев, ранее работавший переводчиком в "Локомотиве", будет назначен на должность начальника команды "железнодорожников" после ухода с этого поста Станислава Сухины. Последний работает начальником команды "Локо" с 2017 года.
Отметим, ранее СМИ сообщили, что руководство "железнодорожников" решило расстаться с Сухиной. Также ожидается, что "Локомотив" покинут члены медицинского штаба главной команды клуба.
Напомним, в прошлом сезоне "Локомотив" наказали проведением одной домашней игры на нейтральном поле вследствие того, что Сухина заходил в судейскую комнату незадолго до начала матча РПЛ со "Спартаком".
Источник: Чемпионат
СМИ: "Локомотив" расстанется с начальником команды Сухиной
Источник: начальником команды "Локомотива" после ухода Сухины станет Сасиев
Пост начальника команды "Локомотива" после ухода Станислава Сухины займет Мурат Сасиев.
Фото: "Чемпионат"
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