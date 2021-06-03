— Это всего лишь слухи, — цитирует Фетисова Metaratings.
20-летний Гомес — воспитанник "Васко да Гама". За основную команду бразильцев хавбек провел 41 матч, в которых забил один гол. Контракт футболиста истекает в декабре 2023 года, Transfermarkt оценивает Гомеса в 4 млн евро.
Сообщалось, что Гомес может стать заменой для Алекса Крала, которого сватают в "Вест Хэм". Однако предметного интереса к чеху со стороны "молотобойцев" нет, поэтому "Спартак" пока не ищет замену игроку.
Источник: "Вест Хэм" отказывается от идеи приобретения хавбека "Спартака" Крала
Медиадиректор "Спартака" опроверг интерес клуба к бразильцу, который может заменить Крала
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов опроверг интерес клуба к полузащитнику "Васко да Гама" Бруно Гомесу.
Фото: Getty Images
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