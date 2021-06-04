- Пишу ли это я? Да. Что касается слов про Черчесова, это всего лишь мое личное мнение. С мнением клуба оно не совпадает, - передает слова Салиховой "Чемпионат".
Ранее стало известно, что жена президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова критически высказалась о возможности приглашения в клуб на должность главного тренера наставника сборной России Станислава Черчесова. "Только через мой труп", - ответила Салихова на соответствующий вопрос одного из подписчиков.
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Зарема Салихова исключила возможность появления Черчесова в "Спартаке"
Зарема Салихова: слова про Черчесова - мое личное мнение и с мнением клуба не совпадают
Супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна прокомментировала свои слова касательно невозможности появления в клубе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Фото: РИА Новости
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