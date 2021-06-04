Московский "Спартак" интересуется 24-летним правым защитником "Спортинга" Валентином Розье, который большую часть прошедшего сезона выступал в аренде за "Бешикташ", сообщают португальские СМИ.
По данным источника, красно-белые предлагают лиссабонцам за игрока 5 миллионов евро. "Бешикташ" также хотел бы его выкупить, но не сможет предложить больше.
В прошедшем сезоне Розье сыграл за стамбульский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.
Источник: A Bola
Португальские СМИ: "Спартак" интересуется защитником "Спортинга" Розье
Правый защитник Валентин Розье, трансфер которого принадлежит лиссабонскому "Спортингу", может стать игроком "Спартака".
Фото: ФК "Спортинг"
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