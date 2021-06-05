Источник: Беляев хочет получать 4,5 млн в месяц по новому контракту с "Арсеналом". Это пожелания его жены

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев пока не может договориться с клубом о заключении нового соглашения.

Фото: ПФК "Арсенал" Тула