По информации источника, 29-летний игрок хочет получать по новому контракту 4,5 млн рублей в месяц (ранее он зарабатывал 3 млн), а срок договора должен составить три года.
Отмечается, что в переговорах косвенно участвует жена Беляева Кристина. Увеличение зарплаты и срок контракта являются именно ее пожеланиями. Нынешнее соглашение игрока с "Арсеналом" истекает летом этого года.
Беляев защищает цвета "оружейников" с 2016 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги Максим провел 16 матчей, не отличившись результативными действиями.
Источник: Eurostavka
Источник: Беляев хочет получать 4,5 млн в месяц по новому контракту с "Арсеналом". Это пожелания его жены
Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев пока не может договориться с клубом о заключении нового соглашения.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула
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