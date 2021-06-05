Отметим, что в прессе появляется информация о возможном скором уходе Хвичи из "Рубина". В частности, сообщалось, что игроком интересуется "Лидс".
Слуцкий в своем комментарии отметил, что ясности в ситуации с потенциальным трансфером игрока пока нет. Также он призвал задавать вопросы о Хвиче руководству "Рубина".
"Есть ли ясность в ситуации с Хвичей? Нет. Задавайте вопросы клубу. Я не веду переговоры", - сказал Слуцкий.
Источник: РБ Спорт
Источник: Кварацхелия может перейти в "Лидс"
Слуцкий: ясности по ситуации с возможным уходом Хвичи из "Рубина" нет
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с возможным уходом из команды полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Фото: "Рубин"
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