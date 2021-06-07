СМИ: форвард "Крыльев Советов" Голенков вместо "Ростова" может перейти в один из чешских клубов

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Егор Голенков может продолжить карьеру не в "Ростове", а в чемпионате Чехии.
Фото: ФК "Крылья Советов"
21-летний форвард "Крыльев Советов" Егор Голенков продолжит карьеру одном из клубов чешского чемпионата, сообщают СМИ.

По данным источника, информация о том, что Голенков, у которого истекает срок действия контракта с самарским клубом, еще зимой подписал соглашение с "Ростовом", неверна, хотя желто-синие действительно пытались выкупить его трансфер. В качестве наиболее вероятного варианта продолжения карьеры Голенкова называется чемпионат Чехии.

В прошедшем сезоне Голенков отыграл 42 матча за главную команду "Крыльев Советов" в ФНЛ и Кубке России, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru

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Теги: Крылья Советов Ростов Чехия Голенков Российские трансферы
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