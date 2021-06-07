СМИ: форвард "Крыльев Советов" Голенков вместо "Ростова" может перейти в один из чешских клубов

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Егор Голенков может продолжить карьеру не в "Ростове", а в чемпионате Чехии.

Фото: ФК "Крылья Советов"