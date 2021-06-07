Напомним, ранее стало известно, что "Локомотив" решил расстаться с Сухиной. В клубе не стали продлевать контракт с ним. Отметим также, что в минувшем сезоне "Локо" был вынужден провести один домашний матч на нейтральном поле из-за инцидента с Сухиной. Последний заходил в судейскую комнату незадолго до начала матча РПЛ со "Спартаком".
Сухина отказался давать развернутый комментарий по своему уходу из "Локомотива".
"Мои эмоции останутся при мне. Я не хочу общаться и не хочу ничего комментировать", - сказал Сухина.
Источник: Sport24
"Локомотив" объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
Сухина - об уходе из "Локомотива": мои эмоции останутся при мне, не хочу ничего комментировать
Станислав Сухина отреагировал на решение "Локомотива", в котором он занимал пост начальника основной команды, не продлевать с ним соглашение.
Фото: "Чемпионат"
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