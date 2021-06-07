Минувший сезон 29-летний нигериец провел в подмосковной команде на правах аренды из "Локомотива".
Как сообщает пресс-служба "Химок", Идову подписал полноценный контракт с клубом. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23 и включает опцию пролонгации еще на один год.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Брайан принял участие в 28 матчах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.
Источник: "твиттер" ФК "Химки"
Идову подписал двухлетний контракт с "Химками"
Защитник Брайан Идову стал футболистом "Химок" на постоянной основе.
Фото: ФК "Химки"
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