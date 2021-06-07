Беленов: в сборной России в мою сторону, похоже, не смотрят

Голкипер "Уфы" Александр Беленов прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной России на чемпионат Европы.
Фото: "Уфа"
Беленов отметил, что тренерский штаб сборной России, похоже, не обращает на него внимание. Также он пожелал игрокам российской сборной обойтись без травм на чемпионате Европы.

"Моя тема со сборной уже заезженная. С 2017 года бывали неудачные выступления, бывали хорошие сезоны. Например, когда мы попали в еврокубки. В мою сторону, похоже, не смотрят. Я просто делаю свое дело. <...> Как болельщик я хочу пожелать парням обойтись без травм. Надеюсь, что команда будет радовать нас", - сказал Беленов.

Отметим, что сборная России начнет выступления на Евро 12 июня, когда встретится с бельгийцами в матче первого тура группового раунда. Затем россияне сыграют с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Беленов УФА Сборная России
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