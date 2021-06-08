СМИ: "Динамо" договорилось с "Миланом" о переходе Диего Лаксальта

Защитник "Милана" Диего Лаксальт продолжит карьеру в России.
Фото: "Getty Images"
Как сообщает источник, "Динамо" договорилось с "Миланом" о переходе Диего Лаксальта.

Защитник Диего Лаксальт провел минувший сезон на правах аренды в "Селтике". В 17 матчах чемпионата Шотландии у него на счету 1 гол. Контракт Лаксальта с "Миланом" заканчивается в июне следующего года. Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 4 млн евро. Сообщается, что итальянский клуб готов продать Лаксальта летом. В "Милан" он перешел летом 2018 года из "Дженоа" за 19 млн евро.

"Динамо" финишировало на 7-м месте в таблице РПЛ, набрав в 30-ти матчах 50 очков.

Источник: Чемпионат

Источник: "Динамо" интересуется защитником "Милана" Лаксальтом

Агент Лаксальта: "Динамо" действительно интересуется Диего

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Теги: Динамо Милан Лаксальт Российские трансферы
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