Агент Лаксальта: "Динамо" действительно интересуется Диего

Ариель Красоуски, агент защитника "Милана" Диего Лаксальта, прокомментировал интерес к футболисту со стороны "Динамо".
Фото: "Getty Images"
"Динамо" действительно интересуется Диего. Более того, клуб уже связался с "Миланом" по поводу его перехода", - приводит слова Красоуски Sport24.

Напомним, ранее появилась информация, что "Динамо" интересуется защитником "Милана" Диего Лаксальтом.

Защитник Диего Лаксальт провел минувший сезон на правах аренды в "Селтике". В 17 матчах чемпионата Шотландии у него на счету 1 гол. Контракт Лаксальта с "Миланом" заканчивается в июне следующего года. Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 4 млн евро. Сообщается, что итальянский клуб готов продать Лаксальта летом. В "Милан" он перешел летом 2018 года из "Дженоа" за 19 млн евро.

Источник: "Динамо" интересуется защитником "Милана" Лаксальтом

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Теги: Динамо Лаксальт Милан Российские трансферы
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